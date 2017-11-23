〈台北都會〉北農總經理：原地改建未現願景

2017-11-23

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市第一果菜及魚類批發市場改建案將於今年底啟動，目前規劃採原地安置、分七年分批改建。對此北市農產公司總經理吳音寧直言，現階段僅將果菜市場單純視為物流中心，未納入卅年後產業想像，「看不太到未來的願景」。

北市議員簡舒培認為，改建案已有「預算綁架未來規劃」狀況，就因市長柯文哲討厭追加工程款，就壓縮產業願景與攤商需求，根本本末倒置。

市場處：空間運用還在討論

對此，北市市場處長許玄謀說，設計規劃已納各界需求，未來如何提升經營管理模式、空間運用還在討論。

營運超過四十年的第一果菜市場占地四．四六公頃，建物十分老舊，每日平均交易量約一千一百八十公噸，遠高於原始設計，已不敷使用，北市府啟動改建，預計二○二四年完工為現代化市場。

吳音寧認為，第一果菜市場並非傳統、零售市場，不僅是拍賣集散地，更是全台產地蔬果中心，每日交易量十分龐大，物流動線十分關鍵；目前主體工程已規劃完畢，攤商需求僅以面積推估，未來可調整幅度有限。吳坦言，新大樓缺乏產業規劃，看不到未來卅年的願景、沒有前瞻性。

據了解，除果菜市場規劃各界未有共識，半年前漁產公司曾提要批發、初級加工與物流生產線在同一棟，並納觀光市場空間概念，但在市府相關會議上遭打槍。