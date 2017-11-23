〈台北都會〉北市第一果菜市場改建規劃 攤商不滿意

2017-11-23

兩公會集體缺席改建說明會議

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲將第一果菜及魚類批發市場改建案視為重要政策，工程預計下月啟動，現卻傳出攤商不滿改建後市場空間規劃與動線設計，營運模式也相當落後，與市府多次開會反映未果，兩公會集體缺席改建說明會議表達抗議，有攤商直嗆，市府是為選舉搶動工剪綵，刻意忽略攤商需求。

市場處：攤商需求為設計依據

北市府市場處長許玄謀回應，攤商需求都有記錄在會議紀錄中，是大樓設計的規劃依據，新建大樓空間設計有配合各界需求；新建工程處長林志峰則說，目前主體工程規劃案是依面積推算各界需求，工程未來採統一發包，會視各攤商意見進行細部規劃。

位於萬華區的第一果菜及魚類批發市場營運超過四十年，改建案延宕超過廿三年，柯文哲自二○一五年底成立改建專案小組，由產發局市場處召開會議，了解北市蔬菜同業公會、北市青果公會、北市漁業公會改建需求，凝聚共識，每月召開產發局、工務局雙首長會議，並於市長室會議報告盯進度。

柯文哲原說分批改建歷時過長，但安置地難尋，因此原地分批改建，先將魚市搬至華中橋外中繼，接著將農產市場搬至魚市原址中繼，並進行農產市場改建，完成果菜批發市場改建後，再進行魚市改建，工期預定至少七年、斥資一百四十億元，今年已編列四億三千萬工程預算，預計下月就要動工。

十一月廿一日市場處召開改建說明會議，但三大公會有兩大公會缺席抗議，北市蔬菜同業公會近期出席兩次會議均未簽到。蔬菜同業公會理事長林仁貴說，向市府表達需求卻多次遭到拒絕，還不被採納，開會根本無實質意義。

北市議員簡舒培表示，有攤商向她反映，市府代表多次在會議中向三大公會代表直言，「工程款不能追加，預算也都編列了，希望攤商不要提出太多需求」。

另外，據與會工會代表轉述，第一果菜市場改建後，將有汽車停車格兩千六百席、機車格兩千四百席，加上堤外停車場就有四千多個車位，攤商評估停車格太多，希望改變設計以及大樓動線，但市府以動工在即為由拒絕。

攤商質疑改建期程配合選舉

陳姓攤商私下抱怨，依照改建期程，明年九月堤外中繼市場將完工，質疑市府為了要讓柯文哲在明年選舉前剪綵、宣示政績，才會忽略地方聲音。