〈台北都會〉鋒面最先到 基隆雨全台最酸

2017-11-23

〔記者林欣漢／基隆報導〕根據中央氣象局資料，基隆市是今年全台酸雨監測第一名，基隆氣象站主任湯舜然表示，基隆是東北季風等鋒面會先到達的地區，且雨水豐沛，落到地面的懸浮微粒較多，「基隆位在鋒面前緣，反應較強烈。」

連18年達酸雨標準

雨水酸鹼度（PH值）小於五為酸雨，氣象局統計從一九九九年開始，基隆市已經連續十八年達到酸雨標準，今年一到十月降雨的酸鹼值也沒大過五，都呈現酸雨狀態，平均值四．五。

湯舜然表示，大氣中偏酸性的懸浮微粒或其他細小物質與水結合，雨水PH值就會呈現偏酸性，東北季風、颱風等天氣系統，多少會帶來懸浮微粒或其他空氣中有污染的物質，基本上，全台的雨水酸鹼度都是偏酸性，基隆是因為位在鋒面、雨水先到達的地區，酸性反應較強，基隆雨水的PH值大致都在四到五之間，每年僅有一到二次，會出現三．六等較酸的情況。

易致皮膚敏感發癢

廖國棟皮膚科診所醫師邱婉婷表示，若雨水太酸會破壞皮膚保護膜，使皮膚變得敏感、發癢，更嚴重的會發炎、脫皮，基隆常常是東北季風最先到達的地區，懸浮微粒等污染物也較多，導致罹患全身性過敏性皮膚炎，異位性皮膚炎、氣喘的比例也較高，提醒民眾下雨要撐傘、戴帽子，戴口罩防過敏原，定期清理床單、被套，防止塵蟎孳生。