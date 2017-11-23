〈台北都會〉三鶯水資源回收中心 綠地公園開放

2017-11-23

首座污水設施地下化結合公園

〔記者何玉華／新北報導〕三鶯水資源回收中心今天竣工啟用，是國內首座結合污水處理設施地下化與設置多元綠地景觀的公園化水資源回收中心，全區面積十公頃，主要作為綠地使用，建築物僅占四％，將成為三鶯地區民眾休憩的新選擇；不過，三峽、鶯歌兩區的污水下水道接管率不到兩成，市議員蘇有仁建議市府，應加速接管普及率。

全區10公頃 僅4％建築物

新北市政府為提高污水下水道接管普及率，解決三峽、鶯歌地區民眾日常生活用水的污水，斥資八億六千八百萬元，在三鶯新生地興建水資源回收中心，除有助提升三鶯地區的環境衛生、改善大漢溪河川水質，也能達到水資源回收再利用的功能，每日約可處理兩萬八千噸的生活污水。八月竣工後，目前正進行最後驗收，因綠地公園植栽已初步完成，今天先行開放綠地公園，供民眾遊憩。

水利局河川工程科科長黃茂松表示，處理後的水，除了回收供廠內設備使用外，也提供廠區內綠地澆灌與景觀水池補注水源；全區面積高達十公頃，除建築物占四％，其餘全為開放空間、綠地公園，配置腳踏車租借站、少數遊具及體健設施，綠地下方即為家庭污水處理槽。

黃茂松指出，水資源中心的管理中心外型，以水與管線的流線，發展成外牆立面，並結合當地磚紅色的陶磚打造意象，擺脫以往水資源中心刻板印象，目前已向建築研究所申請黃金級綠建築標章認證中，預計十二月底完成；除了是行政辦公處所，也有模型教學污水處理程序、實地展示水資源淨化再利用的過程，讓民眾更珍惜水資源。