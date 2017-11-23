〈北部〉布農青年學蓋石板屋 縮小版落成

2017-11-23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕廿一位花蓮縣卓溪鄉的布農族青壯族人，帶著學習的心情，參加「拉庫拉庫溪流域布農族傳統營建技術課程」，經過三週時間在卓溪鄉公所草地廣場搭建完成一座長寬十四．八尺、十．六尺，高五．五尺的縮小版石板屋，參與學員們都迫不及待迎接明年到八通關越嶺道上的「佳心」舊部落，修復傳統家屋！

花蓮縣文化局委託國立臺東大學南島文化中心辦理「拉庫拉庫溪流域布農族傳統營建技術暨佳心舊社地景修復試作計畫」，三年計畫從今年七月啟動，除進行拉庫拉庫溪流域舊部落的基礎研究及調查，更計畫回到舊部落重建石板屋。

計畫主持人臺東大學南島文化中心主任蔣斌說，拉庫拉庫溪流域的布農族巒社、郡社群，早在一九三○年代就被日本政府「集團移住」到山下。為此特別請耆老帶學員上山重回舊部落，到了現場後，老人家原本破碎片段的回憶，因為看到舊屋遺跡而被喚起，會開始告訴年輕人這些東西如何做、怎麼完成。

工作坊六日開訓，找來南投縣信義鄉還會蓋石板屋的布農族人伍玉龍、以及辦過多次石板屋工作坊的屏東排灣族藝術家撒古流擔任師資，雖然營造技巧、工具加入現代元素，但建築的形制仍遵循布農傳統。

石板屋昨天蓋好完工，昨天舉辦結訓典禮，上台分享的學員Sauli Tanapima（高新興）說，這三週「和老婆說不到兩句話」，就是要親手把石板屋蓋起來，看到石板屋成型他差點掉眼淚，讓台下的族人都呼應「大家都一樣啦」！

蔣斌說，廿一位學員學會蓋屋，緊接著明年一月就要上去八通關越嶺道4.5K的佳心舊部落，選定一處遺跡相對完整的家屋進行重建，旁邊還預計闢小米田，修理步道。