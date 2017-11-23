〈北部〉玉里麵現煮 週六300碗免費吃

2017-11-23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕玉里有三寶，稻米、玉里麵還有溫泉鄉，玉里鎮公所舉辦「泉麵開動」玉里麵、安通溫泉季活動，除了報名溫泉專車送玉里麵免費餐券，本週六還有店家將在玉里火車站前當場「開煮」，準備三百碗玉里麵招待遊客品嚐！

週日起連三週末安通溫泉辦音樂會

本週日起連續三個週末在安通溫泉區舉辦溫泉音樂會，讓泡湯遊客身心都滿足。玉里鎮公所本月十八日至十二月十七日，舉辦為期一個月的「泉麵開動」玉里麵節、安通溫泉季聯合促銷。

玉里鎮公所主任秘書黃羨喜說，安通溫泉專車，每天早上八點半從花蓮火車站前旅遊服務中心發車，八人成行，除了上週日因人數不足沒有發車，其他每天都額滿，報名就送玉里麵體驗券，吸引退休人員、姊妹淘組團一起報名「包車」暢玩，一日遊行程景點包括吃玉里麵、縱谷風味餐、到安通溫泉泡湯，受到遊客好評。

玉里麵節主活動也將在本週六早上十點半，在玉里火車站前廣場現煮玉里麵，由普食閣、彭哥美食館二業者負責，由於活動時間只有一小時、且現煮玉里麵免費吃的數量三百碗，「吃完為止」，玉里鎮長龔文俊說，當天歡迎遊客到玉里吃玉里麵當「早午餐」。

位於花東縱谷中段的玉里鎮，距離東部主要大城花蓮市、台東市都有九十公里，人口也僅二．五萬人，但鎮上就有麵藝行、瑞興製麵、玉發、簡春香共四家製麵廠，四家麵廠每日「現做」供應鎮上的五十五間玉里麵店家。

一般遊客最常去的「熱區」店家都在中山、中正路上，但玉里人習慣是早上起床去市場買菜，就在民權街菜市場的麵攤吃碗玉里麵當早餐。鎮長龔文俊說，玉里麵堪稱是玉里人的國民美食、市井小吃，也成為許多玉里人離鄉背井打拚後最思念的鄉愁。

而玉里麵雖然偏「油麵」，但麵條煮好後不像一般油麵泡冷水，而是用風扇直接吹冷，藉此保留紮實口感，不讓麵條吸太多水，保持Ｑ度；麵條倒進碗裡加上油蔥酥、瘦豬肉片、韭菜及大骨湯頭，口味樸實。