〈北部〉耶誕鞋盒禮物募集 送偏鄉童

2017-11-23

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣耶誕環保鞋盒禮物開始募集，社團法人宜蘭縣愛加倍關懷協會及財團法人金花教育基金會在二○一四年開辦的「舊鞋盒．心禮物」活動，為偏鄉兒童找禮物，今年再度號召勸募四百二十份鞋盒禮物，要送給偏鄉兒童耶誕小驚喜。

愛加倍關懷協會與金花教育基金會，預定在耶誕節前夕，幫縣內偏鄉部落學童準備小禮物，為耶誕節增添暖流，讓小朋友感受到社會溫情。

愛加倍關懷協會執行長陳英俊說，金花基金會創辦人做鞋起家，選擇鞋盒當禮物盒，標榜環保再利用意涵，捐贈者在鞋盒內放七、八滿禮物，像是二手或全新學生文具用品、冬季保暖小物，附上小卡片，寫著祝福話語，勉期受贈學童力爭上游。

愛加倍長期關注宜蘭偏鄉弱勢家庭與原鄉部落兒童，感受到經濟弱勢家庭學童，在物資上比較欠缺，三年前啟動「舊鞋盒．心禮物」耶誕禮物募集活動，希望寒冬送暖。

今年打算募集四百二十份鞋盒禮物，分送給三百六十名國小生、六十名幼兒，募集物資以文具、圖書、玩具、飾品、耶誕卡片為主，即日起收件，十二月十五日截止。

陳英俊說，協會要把禮物送給南澳鄉、大同鄉小朋友，包含澳花國小、碧候國小、南澳國小、大同國小，四季國小，南山國小，去年募集三百六十份，今年將嘉惠更多學生，以四百二十份為目標。

各界可親送或郵寄到宜蘭縣愛加倍關懷協會，地址是宜蘭縣礁溪鄉礁溪路一段兩百七十六號，洽詢電話：03-9289995，協會將回贈捐贈者蘭陽風情或詩詞禪畫公益明信片答謝。