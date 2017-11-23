〈北部〉開竹300年惹議 將改為新竹300年

2017-11-23

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府明年編列六千萬元將舉辦「開竹三百年」相關活動，引發議員不同意見，市議員李妍慧支持市府舉辦這項活動，讓新竹人能更認識及了解自己的歷史；市議員張祖琰則認為根本與歷史無關，只因明年是選舉年，主張刪除這筆預算。

新竹市文化局長廖志堅表示，使用「開竹三百年」做為預算的名稱，是依據文史工作者的用詞，是否妥切，可以再討論，未來將改以「新竹三百年」來表達新竹三百年歷史的重要性，探究新竹三百年來的歷史、進步與發展。

李妍慧說，不管是王世傑來台開墾的漢人史觀或移民史觀，應以「新竹本土」史觀為出發點，她建議不要忽略漢人來之前就在新竹居住的原住民歷史，若以「開竹三百年」來辦，可能引發漢人史觀爭議，建議以「新竹三百年」來辦活動。

李妍慧強調，這項活動的重點不在名稱，在於內涵與效益，讓新竹人了解自己的歷史很重要，這是場新竹人的尋根活動，她支持這樣的活動。

不過，張祖琰認為，新竹若以王世傑開墾竹塹埔來計算，史載從一六八三年就已開始，早已超過三百年。她認為辦這項活動根本與歷史無關，只因明年是選舉年，主張刪除這筆預算。

廖志堅說，這不是一次性的活動，文化局將把新竹三百年的歷史與文化透過研究與探索，建立起屬於新竹的故事館，且會把已列為市定古蹟的「警察局長宿舍」做為「新竹故事館」基地，成為新竹重要的史料館，完整呈現新竹的過去、現在與未來。