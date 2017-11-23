〈北部〉國一女免費HPV疫苗 竹縣27日開打

2017-11-23

〔記者廖雪茹、王駿杰／綜合報導〕新竹縣政府廿七日起將針對縣內國一女學生免費施打人類乳突病毒疫苗（HPV疫苗），昨天辦理宣導活動，呼籲「女兒打疫苗、媽媽做抹片檢查」；新竹市衛生局則預計今年九月入學的國一女學生，明年初可施打疫苗。

未施打過的轉學生 這次將補打

新竹縣衛生局表示，施打HPV疫苗今年邁入第三年，前兩年接種率約八十九％，都在開學後施打，今年為與流感疫苗區隔，延至十一月開打。由於第一年是國一到國三全面施打，如有之前未施打過疫苗的國二、國三轉學生，這次也將補打。

經調查，九十八％的家長贊成新竹縣府持續推動此項政策，縣長邱鏡淳昨天感謝縣議會支持。

東元醫院醫師王昱程說，發生性行為的年齡層下降，造成年輕女性罹患子宮頸癌的風險比以往更高。子宮頸癌是目前唯一可用疫苗預防的癌症，依照臨床經驗，接種HPV疫苗後，可以降低六至七成子宮頸癌罹患率。因此衛生局鼓勵媽媽們做抹片檢查、女兒施打疫苗，共同防癌。

竹市明年初 為國一女新生接種

新竹市衛生局代理局長楊清媚說，新竹市自民國九十九年起對國一女學生免費施打HPV疫苗防癌，接種率平均為八十五％，今年雖因配合中央預算臨時喊卡，但衛生局後來已編列一千一百六十二萬八千元疫苗款項納入明年度預算中。議會通過後，即刻進行招標，預計今年九月入學的國一女學生將能在明年初打到疫苗，權益不會受損。