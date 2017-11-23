〈北部〉修復傳統石滬群 後龍打造新景區

2017-11-23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮海岸擁有「合歡」、「母乃」兩座石滬，歷史超過兩百年，現今仍具功能 ，前年被苗栗縣政府列為文化景觀，由後龍鎮公所維護。鎮公所除向縣府文化觀光局申請經費維護，後續更要再修復三座石滬，打造石滬群，與外埔漁港、好望角形成一個觀光亮點景區。

早期22座僅存2座 積極維護

石滬是傳統漁民利用海邊磯石堆砌而成的水中圍牆，利用海水潮汐，捕捉魚類。後龍沿海早期原有廿二座石滬，但歷經多年海浪強風侵襲，多數都以崩毀，僅存兩座。

其中一座「母乃」石滬，於日前出現小崩塌，在當地里長、石滬文化協會及後龍鎮公所通力合作，向文觀局申請經費後，僱請當地經驗老到的技師重新修復。但由於石滬僅用磯石鑲嵌堆砌固定，若遇到強風大浪恐會毀損，維護不易，公所已擬向文觀局申請維護經費，日後一有毀損則由公所提撥委託石滬文化永續維護協會進行修繕。

將再修復3座 明年3月動工

鎮公所除積極維護現有兩座石滬，鎮長朱秋隆也計畫在合歡石滬南端，重新修復一座舊有石滬，已向台灣電力公司申請一百五十萬元經費，再加上公所自籌卅萬元，預定明年三月動工，後續另擬在合歡及母乃兩座石滬之間約一公里的海岸邊，再修砌兩座石滬，打造成一個石滬群。

朱秋隆表示，預定重建的石滬的舊有地基都在，施做難度並不大，只要配合當地有經驗的技師，並配合季節潮汐，便可以再重現傳統漁民與自然共存的智慧結晶，再造歷史現場。

朱秋隆說，後龍石滬除了擁有歷史價值，透過公所重新復育出的石滬群，不但能夠推廣海岸生態景觀，有利於當地漁民生計，未來也期盼能串連外埔漁港、好望角景區，提供生態導覽、露營休閒等活動，讓更多民眾前往體驗早期漁村生活，並帶動地方觀光發展。