〈北部〉退休師當志工 26年不中斷

2017-11-23

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府社會局為鼓勵高齡者將其專業才能及生命經驗投入志工服務，昨舉辦「高齡志工專刊暨紀錄片」宣傳記者會，盼透過專刊及影片，鼓勵高齡者投入志工。在敏盛醫院擔任志工的曹蓮英是紀錄片中最高齡者，她說：「能夠服務人家是很快樂的一件事。」

高齡八十三歲的曹蓮英，五十七歲從教職退休後，就開始到國小圖書館、醫院等單位擔任志工，至今已廿六年，她說：「當志工讓我快樂很多，不只快樂自己、也快樂別人！」鼓勵大家一同加入志工行列。

幼教老師出身的曹蓮英，因長期與孩童相處，練就一身帶動跳專長，她在醫院除了是幫忙量血壓志工，也成了帶領醫院一群五十歲志工跳舞的舞蹈老師，長期投入志工服務的她，也屢獲模範長青、績優志工獎項肯定。

市長鄭文燦表示，全桃園市志工達六萬人，其中五十歲以上者有四萬五千人，六十五歲以上一萬八千人，他說，志工們透過服務、奉獻得到心靈的滿足，也看到生命的價值、生活的意義，成為官方與市民間很好的橋梁。

高齡志工紀錄片 下月首映

志工紀錄片包含山坡地巡查、教育、警察局、環保掃街等十名不同領域的高齡志工故事；十二月四日下午二點將在文化局五樓視聽室舉辦首映，詳情可至「桃園市高齡志工紀錄片」臉書粉絲專頁查詢。