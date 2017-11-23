〈北部〉增表演機會 市府年明擬辦街頭藝人週

2017-11-23

將結合農博與地景藝術節

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府文化局為增加街頭藝人的表演空間，研議結合明年的農業博覽會與地景藝術節，分別規劃街頭藝人週舉辦「街頭藝人嘉年華」及設置表演點，開放更多表演空間。文化局表演藝術科長楊宗哲說，盼透過農博、地景節的人潮，提升街頭藝人的能見度，幫助他們增加收入。

文化局在市議會工作報告時，多名市議員對街頭藝人的展演情形表達關切，要求局長邱莊秀美應該提供更多合適的場地及表演機會；楊宗哲說，目前全市共有一一六處街頭藝人展演場地，陸續也有民間單位提出申請，文化局並主動洽詢政府機關，但考量有場地無人潮，對街頭藝人並無太大實質幫助，因此在增加場地部分，會謹慎多方評估。

楊宗哲指出，目前最夯的展演場地就屬桃園區展演中心、虎頭山公園及觀光客眾多的大溪區中正公園，由於場地空間有限，常常吸引大批街頭藝人排隊申請而採抽籤決定。

有市議員提議，文化局可主動提供街頭藝人聯繫方式給其他市府單位，就不用每次花大錢辦活動，楊宗哲說，凡是市府單位有意邀請街頭藝人表演，都會提供聯繫方式，民眾若有需求，也可透過文化局官網找到聯繫資料。

市府推動街頭藝人徵選已邁入第十二屆，目前有五三八組合格街頭藝人，楊宗哲說，最近三年街頭藝人合格率約三成，而街頭藝人每二年需換照一次，今年更換率約六成，雖依目前現行法令，無證照的街頭藝人在公告空間內展演無法可管，但若有商業的打賞行為，仍會被警方依違規設攤取締。