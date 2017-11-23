〈北部〉綠博改雙園區？ 宜縣府：生態綠舟為主

2017-11-23

明年輔以武荖坑搭配活動

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德上任後首次會勘行程，選定明年宜蘭綠色博覽會舉辦場地冬山河生態綠舟，要求縣府農業處評估蘇澳武荖坑風景區納入第二主題園區，縣議員陳傑麟昨質詢是否可行？農業處說，以生態綠舟為主園區，武荖坑搭配相關活動。

陳傑麟質詢農業處，陳金德提出綠博改採雙園區構想，除了生態綠舟，武荖坑也作為明年活動場地，若採雙園區，交通動線、停車位置如何安排？

縣議員張秋明、游祥德提醒農業處，綠博園區種植區提早作業，農作物長成，事後不該浪費，呈現可食地景同時，應設法找出有效利用方式，活動結束不能沒人管理。

農業處代理處長李新泰回應，下屆綠博今年六月就開始規劃，整備工作已持續半年，因經費有限，貿然規劃雙園區可能稀釋活動內容，明年活動仍以生態綠舟當主園區，輔以武荖坑場地，武荖坑開辦探索教育、露營活動，不會閒置。

李新泰說，生態綠舟停車腹地不大，停不到一百輛小客車，因不敷使用，活動期間，園區周邊常塞車，要善用武荖坑停車場，再以接駁車載客到生態綠舟，另生態綠舟附近的冬山國中、冬山國小、冬山鄉公所等地也會規劃停車空間。

明年綠博預計三月三十一日開幕，為期四十四天，以往活動著重環境永續理念宣傳，這次導入實際行動，例如搭乘大眾運輸、鐵馬，給予票價優待，園區將落實減塑，不使用一次性餐具。