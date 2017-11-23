〈北部〉反台泥燒廢輪胎 花縣議員嗆帶頭抗爭

2017-11-23

要求2週內舉辦說明會

〔記者游太郎／花蓮報導〕台灣水泥和平廠受環保署委託，今年五月進行廢輪胎試燒，但測試期間，未提前告知當地村民遭批「先斬後奏」，原訂十一月初召開說明會也取消，當地選出的縣議員許淑銀強調，如果二週內不舉辦說明會，不排除帶頭進行更大規模的抗爭。

縣議員許淑銀昨天在議會質詢指出，秀林鄉代理鄉長蔡瑞光帶著村民的疑慮，反對台泥和平廠代燒廢輪胎膠片，環保署應該趕快說明；九十九年時前議員黄輝寶在議會召開公聽會時，台泥承諾不會燒廢輪胎，現在卻食言要燒了，縣府如何把關？是否台泥送資料來，環保局就會照准，為什麼村民會反對？為什麼不跟村民溝通？

她說，環保署只會在立法院找立委溝通，難道立委就可以定村民的生死，二週內要求召開說明會，不然一定會帶隊進行更激烈的抗爭。

環局：符合環評 污染更低

環保局長饒忠表示，一○四年底至一○五年初，全國五家廢輪胎廠有三家關門，業者陳情後，環保署推動以膠片當燃料的政策，符合環評要求，民眾誤解燒後有戴奧辛，理論上燃點八百五十度以上就會氧化，況且燃點達一千四百度至一千五百度，代替生煤燃料後，污染程度更低，一噸膠片可以取代一．五噸的生煤，在經濟循環概念來看，在學理上非常可行。

他說，試燒時冒黑煙是靜電集塵器跳電，才會有黑煙出來，台泥和環保局均有電腦連線，已要求和平廠改進。

饒忠說，環保署原預定十一月二日召開說明會，因多位立委關切，才改在立法院先和立委溝通，前天已做說明，立委同意環保署召開說明會時，會前來花蓮協助溝通，他說，這不是新開發案，九十二年時即已通過環評，沒有污染的問題，將要求台泥與村民做好溝通。

台泥和平廠表示，和平廠協助政府進行廢輪胎最終處理，水泥窯高溫達一千六百度，可將廢輪胎膠片高溫無害化燃燒，是目前世界公認最有效、最妥善的最終處理方法，除減少用煤量、降低二氧化碳排放，還可避免戴奧辛生成，請當地民眾放心。