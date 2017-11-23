〈北部〉竹縣唯一坡頭漁港沒魚市場 爭取經費改造

2017-11-23

〔記者廖雪茹／新豐報導〕北有桃園市永安、南有新竹市南寮等繁榮的漁港，新竹縣內唯一漁港—新豐鄉坡頭漁港，卻連魚市場都沒有，廿年來幾無建設，讓漁民好無奈。

縣府表示，已著手辦理坡頭漁港整體開發計畫，將提案向中央爭取經費，希望從生態環境改造做起，逐步建設，帶動人潮；新豐鄉長徐茂淦說，公所會全力配合。

新竹縣議會議長張鎮榮、議員吳傳地、羅春蘭等地方民代關切，新豐鄉坡頭漁港只有一間簡單的網寮和小餐廳，沒有魚市場，港區淤沙嚴重，除了每年小型清淤工程，廿年來建設幾乎停滯，人潮冷清，加上軍方對海射擊的限制，讓靠海為生的漁民十分無奈！

坡頭村村長朱錦常表示，坡頭漁港因港口狹小，無法區分內、外港，船隻只能併靠、不能自由進出，實際停泊的船隻僅約六、七十艘，出海作業得看潮汐，有些漁民還跨轄到永安捕魚，十分困窘。漁民希望延長海堤，以增加港口停泊空間並擴大清淤工程規模，才能發揮效益，否則只是浪費公帑。

縣府農業處長邱世昌表示，坡頭漁港屬於二級漁港，國有財產署在一○三年才將港區公有地移撥給縣府，農業處去年辦理坡頭漁港整體開發計畫，預計明年三月結案，將劃定區位，送內政部營建署區域計畫審查會審核，編定用地。

邱世昌說，為促進坡頭漁港的發展，縣府準備向經濟部「全國水環境改善工程」提案，爭取辦理港口及泊地疏浚工程及港區綠美化；因漁港鄰近新豐紅樹林，也將爭取設置多功能濕地生態教育展示設施，以串聯藍色水域遊憩景點。

邱世昌表示，坡頭漁港連結新豐觀海大道和自行車道，但缺乏公廁等公共設施，在生態環境打造完成後，縣府將持續規劃、爭取魚市場、遊客服務中心及延伸港口海堤。