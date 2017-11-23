〈中部〉路平預算 議員質疑原市區分得少

2017-11-23

〔記者張菁雅／台中報導〕市府自一○四年起，推動「四年五百公里」路平專案，市議員朱暖英表示，路平專案四年預計花費五十四億元預算，用在市區道路的預算卻僅佔十五．四％，對市區民眾不公平。不過，建設局長黃玉霖卻指出，議員的數字有誤，原市區路平專案預算比率卅六．九五％，如再加上小型工程辦理路平經費，比率約卅九．一八％。

朱暖英指出，路平專案是市長林佳龍的重要政見，因此一○四年至一○七年的路平預算合計達五十四億元，原市區有一百一十五萬多人，佔了全市人口的四十二％，但從一○四年到一○六年，原市區僅獲得八．三億元，佔十五．四％，難道原市區民眾是二等公民？

朱暖英也說，南屯區大樓密集地區周邊道路龜裂，建設局修補方式卻像是貼膏藥；永春東路是台中東西向的重要道路之一，車流量不亞於台灣大道，但路平專案實施至今，卻未見對永春東路進行封層處理。她呼籲建設局明年一定要在原市區補足預算，儘速把不平道路鋪平。

建設局反駁數據不正確

黃玉霖則指出，議員的數據不正確，一○四年到一○六年路平專案預算總金額廿二．四九億元，原市區分配八．三億元，比率為卅六．九五％；除路平專案「計畫型」經費外，建設局也運用小型工程款，辦理道路寬度六米以上的「中小型路平」，「計畫型」及「中小型路平」經費截至今年十月底，合計卅一．九二億元，市區分配十二．五一億元，約卅九．一八％，原縣區分配十九．四一億元，約六十．八二％。

黃玉霖也強調，資源分配必須綜合考量人口、土地面積、區域道路長度、道路整備情況、道路平整度、管線挖掘及孔蓋現況等因素，兼顧改善用路環境與縮短城鄉差距。