〈中部〉新社巧遇藍腹鷴 山友驚喜

2017-11-23

林管處要求遠觀 勿餵食驚擾

〔記者李忠憲／台中報導〕保育鳥類藍腹鷴竟現身新社！喜愛登山的張世朋日前一個人在新社登山，竟在產業道路上與台灣特有保育鳥類藍腹鷴巧遇，短短幾秒內，他只能搶拍幾張照片，並與網友分享喜悅。東勢林區管理處表示，新社出現藍腹鷴，盼民眾遠觀就好，勿餵食驚擾。

PO上臉書社團 網友說好美

新社居民張世朋是七分窯經營者，平時酷愛一人爬山，享受美麗的風景與山林間的芬多精。他廿日在臉書社團「我是新社人」，PO上一張台灣特有保育鳥類藍腹鷴漫步在小徑的照片，並開心地說，「從來沒有預期會在新社遇到藍腹鷴，我們的生態環境真的越來越好了！」文章一出，立刻有許多網友直呼藍腹鷴「好美、好漂亮」，更有人頻問在哪裡發現，引起熱烈討論。

張世朋說，平時愛爬山的他，經常在大雪山看到藍腹鷴，因此見怪不怪，當天早上約莫快八點，他才剛開始登山，就在產業道路小徑巧遇藍腹鷴，讓他感到驚奇，竟在新社已有開發地方看到牠的蹤跡，十分開心，他試著跟著藍腹鷴，但牠警覺性很高，幾秒後就迅速閃離。

野鳥協會說鳥友曾回報過

台灣野鳥協會總幹事吳自強表示，藍腹鷴通常出現在海拔三百至二千公尺的山區，台中則集中在大雪山。由於人類開發土地，加上早年獵捕，讓牠瀕臨絕種；有鳥友曾回報，新社區某步道及抽藤坑溪的國有保育林，也曾出現藍腹鷴，因此民眾發現牠的蹤跡是可信的。

東勢林區管理處表示，藍腹鷴是台灣特有種，分布在低中海拔闊葉林區，台中主要出現在大雪山國家森林遊樂區範圍內。牠生性隱密，怕受干擾，提醒民眾可以遠觀，切勿餵食及上前干擾，以免影響牠們生存。