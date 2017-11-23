〈中部〉國資圖辦拍賣會 憑閱讀點數競標

2017-11-23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕知識就是財富！國立公共資訊圖書館（簡稱國資圖）為吸引民眾多閱讀，今年創意發想推出另類「閱讀拍賣會」，以「閱讀點數」取代拍賣金，可競標包括平板電腦、桌遊等好物，民眾書讀得愈多，就能換得愈高點數搶標。

民眾集滿250點即可參加

國資圖館長劉仲成指出，國資圖平日均能吸引五千人次進館，假日高達七千人次進館借書或參與活動，為鼓勵愛書人也推廣閱讀，今年國資圖配合台灣閱讀節，首度推出「拍賣會」。

劉仲成說，「知識就是財富」，國資圖的閱讀拍賣會，不接受現金交易，要讓愛看書的民眾體驗累積「知識財富」的效益，只要參與國資圖講座、影片欣賞、書展、借書等，均能累積點數，例如講座二十點、影片十點、活動五點、借書每人一天五點，屆時持「閱讀點數」參與拍賣會。

拍賣物品包括平板電腦、行李箱、樂高積木、桌遊及套書等，國資圖還特地請到資深藝術拍賣官陸潔民擔任拍賣官，全憑民眾持有的點數競標一決高下。

劉仲成指出，盼藉由創意方式，鼓勵民眾閱讀，更因此愛上閱讀，讓閱讀成為習慣。在台中成立益品書屋二館的王品集團創辦人戴勝益，昨日也到國資圖肯定閱讀，他說，中文系畢業的他，本來就愛閱讀，現在他把閱讀推廣當成自己的志業，只要每個人多一點閱讀，就能少一點紛爭，他每天都要讀一本書，也鼓勵大家多閱讀。

點數可累積至12月2日

國資圖「閱讀拍賣會」訂於十二月二日推出，當天除有精彩的舞台表演外，還有閱讀市集、手作工作坊，集滿一百點以上，就可兌換知識好禮，集滿二百五十點的閱讀點數，即可參加閱讀拍賣會，拍賣會當天將在上午十一點、下午一點半、四點共進行三場，讓更多民眾能參與，閱讀點數累積到十二月二日。