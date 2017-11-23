〈中部〉轉型精機基地 中科二林︰8成水源再利用

2017-11-23

〔記者張聰秋／彰化報導〕為降低農民反彈，從光電產業轉型為精密機械園區的中部科學工業園區（簡稱中科）二林園區，明年將進入第二階段環境影響評估報告書的審議程序，中科管理局長陳銘煌指出，台中精密園區已飽和，二林園區轉型以精密機械為核心的基地，可望紓解相關產業建廠、擴廠的需求，轉型後園區每日用水量約二萬噸，八十％水源將回收再生使用，不會與農民搶水用，也不會有廢水排放污染灌溉水的疑慮。

占地六三一公頃的中科二林園區，絕大多數都是台糖土地，彰化縣政府於二○○九年開工，並找來國內面板大廠友達光電進駐，後來遇上環評和環保阻礙，以及面板業景氣轉弱，友達光電取消投資，園區多數土地閒置，二○一四年規劃轉型為低用水、低排放的精密機械產業。

中科管理局昨在彰基福泰飯店舉辦「中科二林園區投資招商說明會」，吸引產、官、學者和民代參加，陳銘煌指出，中科二林園區十一口水井全部封井，原本每日用水量估約十六萬噸，轉型後剩下二萬噸，幾乎只是民生用水需求，比過去台糖種植甘蔗每日用水量約二．二萬噸水還少。

周圍路廊將陸續開闢

彰化縣長魏明谷表示，中科二林園區和縣府開發的二林精密機械園區，兩區相鄰，希望經由群聚效應，打造成台灣智慧精密產業的重鎮，二林中科園區周圍路廊也陸陸續續開闢，其中，台七六線延伸到二林芳苑段，路線修正後經過中科二林園區，這條東西向快速道路，總經費近一四○億元，周邊聯外道路包括太平路、二溪路都將拓寬，縣府等行政院核定後，將辦理用地取得及設計作業。