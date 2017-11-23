〈中部〉（嘉縣）觀音瀑布重建延宕 鄉親開砲

2017-11-23

〔記者曾迺強／竹崎報導〕嘉義縣竹崎鄉文峰村觀音瀑布歷經多次天災，封閉十八年，縣府委託嘉義市嘉邑行善團重建仁觀一、二號橋，橋面及橋梁引道已完工，卻不見縣府、阿里山國家風景區管理處整建聯外道路與風景區設施，民眾眼見明年中旬重新開園的目標將跳票，批評公部門無積極作為，仍原地踏步，不利地方繁榮。

縣府︰籌經費 阿管處︰完成地質評估

嘉縣府建設處長林永福表示，仁觀一號橋往文峰村溪心寮縣道一六六線沿線二公里產業道路的地形崎嶇、路幅狹小，計畫改闢人車共用道路，民眾屆時可搭乘接駁車進入，惟縣庫拮据，正向內政部爭取「前瞻基礎建設–提升道路品質計畫」一千萬元經費，並非無作為。

阿管處工務課長馬紀維受訪坦言目前進度延遲，但觀音瀑布風景區內山壁有崩落現象，現地預定復建三座吊橋、迴旋梯、通天坡、觀景平台等，上個月才完成地質安全評估、細部設計，明年元月陸續發包，明年底完工。

文峰村長林銘安說，阿管處傾向由文峰、金獅兩個社區居民共組「合作社」，負責觀音瀑布景區恢復營運後的收費與維護，鄉親憂心組社後，硬體仍未完成，促縣府、阿管處趕工；金獅村長林炳煌表示，遊客改由縣道一六六線五十九．五公里進入芉蓁坑聚落，再沿崎嶇的產業道路步行約二十分鐘抵觀音瀑布，盼完工後恢復昔日榮景。