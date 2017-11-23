〈中部〉（雲林）歧視孕婦風波 虎科大：非事實

2017-11-23

〔記者廖淑玲／雲林報導〕一名周姓女護理師不滿虎尾科技大學不續聘，以「懷孕歧視」向雲林縣政府提出勞資協調及申訴，昨天學校有多名女職員站出來為校方說話，澄清校方營造友善女性工作環境，孕婦、產婦備受尊重，並不會受刁難。

校方︰一年一聘 無關懷孕

去年九月到虎科大服務的周姓女護理師，今年九月因懷孕準備待產向學校提出育嬰假申請，未料接到不續聘通知，事後請求勞資協調並投訴學校懷孕歧視，校方說明該案是一年一聘的「定期契約」與案主懷孕無關，仍被解讀對孕婦不友善，惹來輿論批評，校方昨天出面喊冤。

多名女姓職員昨天出面為學校抱屈，五月到虎科大服務的陳姓女職員說，七月她就臨盆，生產後又放了二個月產假，上個月底回來上班，校方從未刁難且多方協助，讓她備感溫暖。

目前懷孕七個多月的廖小姐也特別感謝校方及同事對她的照顧和體諒，減少工作壓力；另一名在學校服務五年的陳小姐指出，去年十二月生了第二胎向學校申請育嬰假，也是剛回到工作崗位，感謝學校設置溫暖、內部設施又齊全完善的VIP級哺乳室。

虎科大主任祕書胡智熊說，該校積極營造讓教職員工安心工作的好環境，尤其考量女性員工需求，增設二間集（哺）乳室，近四年來有二千三百七十四人次使用。

胡智熊指出，該校從未因懷孕、生產等因素解僱員工，近五年來申請分娩假者五十人，育嬰留職停薪者廿一人，男性員工有三人，產檢（前）假者一一四人次，且年度內有懷孕生產者學校從未扣薪或是考核不通過，更不會有解雇等情事，絕無歧視孕婦。