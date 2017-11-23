〈中部〉布袋開新路 恐拆嘉義唯一完整硓??石屋

2017-11-23

〔記者林宜樟／布袋報導〕嘉義縣布袋鎮永樂街有間九十二年歷史的蔡家古厝，是嘉義唯一完整的硓??石（珊瑚礁岩體）老屋，布袋鎮公所十月開始辦理都市計畫道路新闢工程，老屋門樓等面臨拆除，布袋嘴文化協會理事蔡崇程等人擔憂硓??石屋受損，「拆掉，嘉義就沒了」，盼予以保存及維護；縣文化觀光局秘書于秉儀表示，老屋並非指定文化資產，但在地方文史上有價值，將實勘討論後續處理方式。

92年歷史 文史專家籲保存

蔡崇程說，布袋並無生產珊瑚，公元一九二五年，屋主蔡尤盆從澎湖購買硓??石並請來師傅興建，布袋昔日繁華時有多間硓??石屋，如今幾乎拆光或剩殘壁，蔡家古厝是僅存完整的硓??石屋。

他表示，布袋蔡氏家族是大姓，老厝門樓刻有「蒲陽衍派」堂號，顯示祖先由來及派別，正廳畫棟雕梁，還有彩繪磁磚古意盎然，可見當年屬大戶；屋體角落柱體由大塊硓??石裁切，是年代更久、埋在海裡更深的珊瑚岩體，作用是加強固定，也較少見。

曾姓鎮民說，當地住戶都已領完補償費，不反對開闢道路，老屋已二十多年無人居住，年久失修，屋頂已損壞，還有樹木在內生長，附近被棄置垃圾，希望保存少見的硓??石屋時，也將周邊環境整理乾淨。

文觀局︰將實勘與屋主商討

布袋鎮公所主秘蔡崇仁表示，布袋都市計畫一之九道路長五百七十公尺、寬十公尺，十月動工，經查老屋含門樓有部分在道路範圍內，會被拆除，後方硓??石牆的主體大部分未在範圍之內；縣文觀局文資科長林君徽說，會與產權所有人聯繫，商討保存方式。