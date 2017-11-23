〈中部〉公園遊具警語 議員：僅二成完善

2017-11-23

〔記者張菁雅／台中報導〕南區健康公園日前發生遊具割傷孩童皮膚，為了解公園遊具、體健設施管理維護情形，市議員鄭功進、楊典忠在山、海、市、屯區隨機抽樣廿座公園，發現僅二成有完善警語標示、使用說明及無障礙設施，要求市府應對公園遊具、體健設施進行全面檢驗及改善。

指很多器材沒有使用說明

鄭功進表示，市府除了加強管理維護遊具，教導民眾正確使用遊具，也能避免發生意外，因此，遊具的使用說明、警語或無障礙設施，都應是不可或缺的項目，尤其現在智慧型手機，也可建置QR code或APP，讓民眾能學習。

鄭功進與楊典忠實地抽查廿座公園遊具使用說明、警語及無障礙設施，發現僅鰲峰山公園、崇倫公園與大甲運動公園遊具使用說明及警語告示較完整，大雅公園、鰲峰山公園、大甲運動公園與國安公園內部無障礙通道較完善。

另外，鰲峰山公園沙坑硬化、英才公園兒童遊戲區軟墊凹陷、中正公園兒童溜滑梯旁木頭椅損壞，沙鹿兒童公園、東峰公園、健康公園則都有部分器材損壞。

楊典忠表示，山海市屯走一輪，公園遊具與體健設施完善率僅二成，很多器材沒有使用說明，民眾要自己摸索；部分器材警語或限重告示不清楚，成為使用隱憂；另遊戲區與體健區無障礙通道規劃不良，往往被管理單位忽略。

市府：每週都檢查 已展開改善

建設局公園管理科長張以欣表示，全市設有遊具的公園約四百座，巡查員每座公園每週至少會去檢查一次，若發現損壞，均立即要求廠商修復；至於器材沒有使用說明，或告示牌脫落、警語模糊者，建設局已展開檢查與改善工作，本週就會完成。

她也呼籲民眾發現損壞，可用「台中好好行」APP，點選「樂活好公園」項目即時通報。