〈中部〉花博后里園區花艷館上梁 拚金質獎

2017-11-23

地方盼花博後仍定期辦展

〔記者張軒哲／台中報導〕二○一八台中世界花卉博覽會明年十一月登場，已進入倒數，后里馬場園區永久型展覽館「花艷館」，廿二日舉行上梁典禮，預計明年八月底完工。市長林佳龍表示，工程注意施工安全及品質之際，將全力以公共工程最高榮譽「金質獎」為目標；另外，后里居民則企盼「花艷館」在花博會結束後，能經常辦展，才能持續帶動地方觀光。

市長林佳龍昨主持上梁典禮，后里區代理區長張大春、市議員陳本添、立委洪慈庸、市議員陳清龍、翁美春、張瀞分等服務處代表及多位里長共同祈福。

斥資7.93億 明年8月底完工

「花艷館」斥資七．九三億元打造，是花博會主要展館之一，規劃為地上二層樓，分為「蘭花生態型溫室」及「一般商業展覽空間」兩大展覽空間，大小圓展館型態提供不同類型展示空間，結合戶外展演舞台規劃，藉由國際間交流，促進國內花卉產業的整體價值。

市長說場館做為花卉等展覽用

林佳龍指出，花博進入倒數，實體展館主體已成形，花博半年展期預計吸引千萬人次參訪，期盼除讓大家看見花博之美，也能促成地方經濟及建設發展。

花博規劃七個展覽館，以「場地借用」理念，讓後花博時期還能繼續使用，市府已爭取到舉辦二○二○世界蘭花展覽會，展館即可拿來運用，平常則可做為花卉、園藝、農業或一般商業展覽使用。而花博七個展覽館，其中五個將「現地保存」，另外二個則「異地保存」，以長期發展角度來規劃，各有其用途，讓花博成為推動台中重大建設機會。

陳本添說，后里居民期待花博會期間與結束後，皆能促進地方繁榮，「花艷館」除注意施工安全與交通動線問題，未來花博會結束後，場館能妥善維護，定期舉辦不同主題展覽，才能發揮最大功效，持續帶動后里繁榮與觀光發展。