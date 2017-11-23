〈中部〉投縣︰減債卅四億 議員︰欺騙縣民

2017-11-23

〔記者張協昇／南投報導〕針對南投縣政府對外宣稱，縣長林明溱上任以來減債三十四億元，民進黨議員羅美玲、陳翰立及賴燕雪等人在議會總質詢時砲聲隆隆，抨擊林明溱上任以來，縣府實質減債僅六億多元，卻利用與台銀簽定透支契約，有六十億元額度可隨借隨還，美化短債帳面，玩文字遊戲，欺騙縣民。

議員批挪稅收還短債 美化帳面

羅美玲等人表示，縣府挪用稅收還短債，製造債務減少新聞效果，事後再利用這六十億透支額度，隨借出來運用，每日平均舉借調度三十八億元，卻對外大肆宣揚縣長林明溱上任以來，已減債三十四億元，實際上短債並未減少，只有長債償還六億多元。

陳翰立指出，另縣府向各基金專戶平均每日舉借挪用維持在六億元左右，等同縣府毫無實際還債，遭監察院審計部多次指正，要求編列減債計畫後，縣府才依公債法規定最低限度每年還本一至二億，因此，林明溱上任以來，長債即便償還約六億元，也僅是達到基本要求而已。

縣府指透支契約額度 議會通過

對此，縣府財政處指出，這六十億元透支契約額度，是經議會審議通過，合法用於資金調度，各基金專戶舉借也都符合規定，且到今年十年，包括長短債共減少三十四億元，還債六．三九億元，長短債務是歷年來最低。縣府在本年度獲財政部債務管理考評為優等，且依據財政部十月召開的考核會議資料，縣府開源績效在全國廿二縣市中名列第十名，中部四縣市與台中市並列第一名。