〈中部〉清境高空觀景步道 議員批違法收費

2017-11-23

收費基準未送備查 要縣長道歉

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣清境高空觀景步道，今年五月開放以來，湧進六十萬人次遊客，清潔費收入二千九百多萬元，成為國內熱門旅遊景點之一，惟議員林永鴻昨強烈抨擊縣府未依「規費法 」規定，將收費基準送議會備查，即向遊客收費，質疑縣府藐視議會，違法收費，要求縣長林明溱向縣民道歉，觀光處長王源鍾下台負責。

指未達違法程度 縣長堅不道歉

對此，觀光處長王源鍾答詢時指出，清境高空觀景步道，縣府有依規定訂定收費基準自治規則，由於行政程序延宕，該處確實於上週才將收費基準送議會備查；縣長林明溱則強調此舉並未違法，在面對議員張志銘要求是否該為行政疏失向縣民道歉時，林明溱也堅持不道歉，雙方一度僵持不下。

議長何勝豐表示，由於「規費法 」係規定要送議會備查而非審查，縣府事後補送，或有行政疏忽，應不致到違法程度，但也要求縣府將來向民眾收費時，一定要先將收費基準送議會備查。

林永鴻在縣政總質詢指出，「規費法 」第十條規定：「業務主管機關應依下列原則，訂定或調整收費基準，並檢附成本資料，洽商該級政府規費主管機關同意，並送該級民代意機構備查後公告之 」。惟縣政府訂定收費基準未送議會備查，規避議員監督責任，難保他日不會再巧立名目，向民眾收費。

縣府會後指出，依財政部等單位函示，政府機關徵收規費的收費基準，應以訂定自治規則為原則，且依據行政程序法，自治規則事涉收費，只要經縣府法規小組審查通過並經縣務會議決議公告即生效，收費屬合法。

法界人士則認為，清境高空觀景步道應屬公有公共設施，若採高標準，因收費事涉人民權利義務，最好依地方制度法，比照公有收費停車場，訂定目治條例送議會審查，否則最低標準，也應比照當年台北花卉博覽會，將收費基準送議會備查。