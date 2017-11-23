〈中部〉（嘉市）涂醒哲施政報告 議員趕官員出場

2017-11-23

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市議會定期會昨為市長涂醒哲施政總報告議程，議員黃秋澤、戴寧、張秀華質詢時舊事重提，批涂十月十一日爽約議會召開的「北港路區段徵收案進度說明會」，涂則堅稱未放議會鴿子，行程為幕僚安排，他未允諾與會，但黃不滿涂推責下屬，脫口罵他「當三小市長」，並把市府秘書長賴明煌趕出議場，議員張榮藏則指十月三日與涂在一場告別式碰面時，涂當時說話口氣差，但涂昨否認，張氣得邀涂到城隍廟發誓，有與會者會後嘆說「議事失焦」。

涂醒哲說，為替嘉市找財源和機會，積極拜會行政院爭取支持市政建設，他會力爭智慧經濟產業，吸引優秀人才到嘉市。

嘉市明年度總預算案的歲入歲出差短十四億餘元，連同債務還本所需一億餘元，編列賒借收入十五億餘元，黃秋澤為此批評涂醒哲沒財政觀念，市府已還清負債，卻要再借錢，財政恐會出問題。

市府主計處長房銘輝回應，民國九十九年至去年的總預算編列都有歲入歲出差短，靠財政主計嚴格把關、業務單位開源節流、節省公帑，每年執行完畢後均有剩餘，將更嚴謹管控，確保財政穩健。

議員傅大偉、鄭光宏關注「健康防老園區」招商不順，並認為這非市民最迫切需求的；市府地政處長饒嘉博說，在嘉市、台北及高雄辦過防老園區招商說明會，今年迄今吸引十家開發商實勘，其中包括日商大和房屋。

至於涂醒哲的媒體民調常吊車尾，議員王美惠以特製的「涂第二屆」手牌，希望他更加努力；涂會後受訪說，政績慢慢出來，市府所做民調，每次都有進步，八月施政滿意度六十三．一％，比不滿意度十一．三％來得高。