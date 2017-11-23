〈中部〉（雲林）採收缺工 滿園結頭菜耕鋤

2017-11-23

〔記者陳燦坤／雲林報導〕崙背蔬菜專區缺工效應持續擴大，最近有農民因找不到工人採收，決定忍痛把滿園結頭菜耕鋤，還有農民已整地完成，因缺乏人力無法植栽；農民抨擊，政府關心農業不應該只是在選舉時才掛在嘴邊。

棄採損失逾20萬元 農婦痛心

縣議員李明哲前天接獲崙背鄉農民陳情指出農工缺工問題相當嚴重，昨日會同農業處長林慧如前往產地了解，許姓婦人等農民從田間耕鋤的土壤挖出殘餘的結頭菜，痛心表示，她向地主承租一公頃農地種植結頭菜已進入收成期，雖然盤商收購價每公斤約十五元，行情還算不錯，卻找不到農工協助採收；為減少損失，許姓農婦拜託親友幫忙合力採收約四分地，剩餘的結頭菜過了適合採收期，因口感變差，上巿可能乏人問津，只好雇用耕耘機耕鋤，損失達二十餘萬元。

整好地要種結球萵苣 也缺工

曾姓農民也抱怨冬季是結球萵苣生長期，不少農地已完成整地，也購足所需的種苗，就是找不到人力播種。

李明哲感嘆雲林以農業首都自居，卻沒有足夠的人力可以支撐產業，相當諷刺，中央與地方應正視問題嚴重性；部分農民則抨擊相關單位拿不出辦法解決，迫使農民不得不雇用非法移工，被查獲得罰錢，年輕人又不願務農，農民只能仰仗年邁的「千歲團」，這樣的農業有何前途可言？

林慧如對此表達感同深受，也擬妥多項方案呈請縣長李進勇裁定，並強調賭上自己的烏紗帽，也要想辦法解決農村勞力缺乏問題，至於能否結合縣內農校學生產學合作，林慧如認為需營造誘因鼓勵年輕學子參與。