〈南部〉安南安中、同安路 獲「前瞻」5620萬治水

2017-11-22

明年發包進行改善工程

〔記者洪瑞琴／台南報導〕安南區安中路及同安路一帶地勢低平，加上先天排水坡度不良，一旦瞬間降雨量過大，容易造成市區宣洩不易而積淹水，尤以安中路、同安路口一帶最嚴重，民眾苦不堪言，水利局針對「重淹區」擬定區域改善方案，已初步獲得營建署同意，列入「前瞻基礎建設計畫」補助五千六百二十萬元，將於明年發包進行改善工程。

水利局表示，遇大雨時，安中路南側雨水逕流不易進到同安路既有雨水箱涵，為改善這通水斷面瓶頸，已規劃將同安路南側側溝加大箱涵，以利銜接安中路一段南側側溝，減輕同安路既有箱涵負荷，工程經費約三千五百萬元，已獲營建署前瞻計畫初核認可，預定明年發包。

此外，針對同安路部分地勢低窪巷弄，將加設抽水井及抽水設施，以加速區域排水，營建署補助約一千萬元，亦預定明年發包；同安路一六七巷至二二五巷巷內側溝，因建商興建時程不一，側溝有斷面、尺寸及高程不一的情形，市府也爭取到一千一百二十萬元，將辦理巷弄內側溝改善工程。

水利局說明，安中路、同安路改善計畫，短期方案是做安中路一段及同安路口新增連通管銜接既有箱涵，以提高安中路一段側溝通水能力，並以自動閥分隔海佃路及同安路箱涵，避免外水（即河川通洪能力不足）倒灌。

安中路、怡安路交叉路口處，則利用既有綠地新建地下抽水井，並設置大型電動沉水式抽水機，在暴雨來臨時，協助將同安路一段側溝逕流加速抽排至海尾寮排水，均已施作完成。