〈南部〉金讚、百家好店出爐 推買一送一優惠

2017-11-22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南金讚．百家好店」頒獎典禮昨日在台南生活美學館登場，今年從三百廿二間店家中，分為餐飲、食品、時尚文創及一般商業四大類別，共選拔出四十九家「金讚百家好店」及一○一家「百家好店」，成為「台南」品牌最佳代言。

提升格局 可晉級金讚好店

今年入選的台南百家好店，不乏地方特色產業代表，例如新化綠鑽石故鄉、將軍地利小食、後壁無米樂米食館、原創台灣娃娃「詩涵」等。百家好店若想晉級為「金讚好店」，必須提升更高格局，例如設置中英文雙語標示、增加員工的外語能力，今年入選的好店名單就有十四家獲得英語友善標章的認證。

昨日由代理市長李孟諺頒獎，典禮場外有廿間得獎店家展示，增添熱鬧。入選店家除了列入行銷手冊外，也會推出「買一送一」優惠，活動至今年年底，將發送六千張紙本優惠券吸引民眾到店家消費，促進買氣。

李孟諺表示，台南是文化古都和美食城市，觀光產業蓬勃發展，並沒有受到陸客減少而減緩，不論平假日，各飯店、商旅、民宿訂房率居高不下，每年來台南住宿旅客，從合併之初一年二百五十萬人次，到去年成長為三百一十萬人次，今年更上看三百二十萬人次，透過百家好店徵選活動，提供民眾選購台南在地優質商品。

經濟發展局長殷世熙表示，台南是全國唯一舉辦地方性百家好店的城市，徵選活動從一○○年舉辦至今七年，共有二千一百五十三家參與徵選，累計選拔出七百卅家百家好店與二百廿六家金讚百家好店，而且邀請獲選店家參與台南購物節，並輔導至外縣市參展行銷，近三年創造千萬商機。