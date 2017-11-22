〈南部〉海安路種小葉欖仁 市民憂地下停車場淹水

2017-11-22

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市海安路正如火如荼地進行景觀改造工程，市府期望打造「古都版」的香榭大道，日前更植入第一棵樹。不過，市民卻質疑樹種為小葉欖仁的行道樹，恐怕會導致地下停車場淹水。對此，南市都發局表示，已經有妥善準備。

擔心竄根破壞停車場防水層

小葉欖仁過去因生長快、枝幹筆直，以及樹形優美雅致成為台灣常見的行道樹，後來由於竄根和容易落葉等問題，漸漸消失於道路上，不過，近來有市民發現海安路種下小葉欖仁，擔心樹根不僅會影響位於中軸帶的人行道鋪面，也會向下破壞地下停車場的防水層，讓海安路淹水噩夢再現，甚至落葉更會堵塞側溝阻礙排水。

都發局︰樹穴堅固 可有效防治

都發局回應，樹穴都有大型鋼筋混凝土當基座，壁體相當強健，可說是將樹種在厚度達十五公分的花盆內，樹根不可能有破壞問題，不論是向上或向側邊造成鋪面突起，以及向下破壞防水層，都能夠有效防治。

另外，小葉欖仁也是由現有兩側移至中軸帶種植，數量僅有二、三棵，離側溝也隔著約五米半的車道，不至於過度影響排水。

都發局強調，這次工程採用複層式植栽，除了小葉欖仁之外，還有樟樹、楓香及鳳凰木等多樣樹種，層次相當豐富，屆時整條長八百多公尺的海安路將非常漂亮，目前施工進度也稍微超前，預計明年可如期完工。