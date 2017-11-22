〈南部〉慶富勞資協調破局 高市府重罰60萬

2017-11-22

勞工：7月就未提撥勞健保費

〔記者洪臣宏、黃良傑／高雄報導〕慶富造船欠薪昨進行勞資調解，勞工抱怨慶富不僅欠薪，且從七月就沒有提撥勞健保費用，勞工表達對前途感到茫然，慶富資方代表表達公司資金困難，無法支付薪資，協調破局，勞工局表示，將加重裁罰六十萬元。

慶富：資金困難 無法付薪水

慶富造船勞資爭議調解會議，昨天共九十六位勞工申請調解，其中十五人先前已調解不成立在案，其餘八十一人，有九人主張給付十月工資及終止勞動契約，另七十二人對是否終止契約，仍觀望未表態，資方代表稱公司資金困難，無法給付工資，願將勞方訴求帶回研議，最後不歡而散調解不成。

據了解，慶富登記在高雄軟體園區，本屬經濟部加工區管轄，但因慶富造船廠設在旗津，高雄市政府勞工局協助勞資調解，勞工受訪表示，在慶富待了很多年，從來沒有欠薪過，目前是從十月起被欠薪。勞工不僅要求慶富給足積欠薪資，也提及從七月起就沒有提撥勞健保費用。

勞工局：10月已開罰 累犯加重裁罰

勞工局主秘皮忠謀說，慶富積欠八、九月薪資，十月六日已開罰卅萬元，若持續拖欠薪資，將再度依法開罰。慶富再度未給付勞工十月工資，勞工局將加重裁罰六十萬元。

皮忠謀說，勞健保費和勞退金的提撥是雇主責任，將查明慶富提撥狀況，協助勞工爭取失業救濟補助，不會損失勞工權益 。