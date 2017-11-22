〈南部〉防騎士摔落 澎湖花3億水溝加蓋

2017-11-22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣道雖寬敞，但冬季東北季風相當於小型颱風威力，夏季部分遊客不諳路況，由於兩旁水溝未加蓋，機車騎士常遭強風吹落水溝造成傷亡，澎湖縣政府斥資三億元，將全面進行水溝加蓋及道路拓寬工程，迎接明年觀光旺季。

遊客不諳路況 常摔傷

澎湖本島陸路交通由二○一至二○五號縣道，經縣長陳光復爭取經費，已獲中央「生活圈道路交通系統建設計畫」核定，協助三億元辦理路面加寬改善，預計於一○六及一○七年度施作，提供民眾及遊客更舒適及安全道路環境。

同時考慮排水性良好及方便清理，將分成全鋼蓋及水泥鋪設兩種方式，避免水溝堵塞，造成排水不良引發人車安全疑慮。

有關一○六年度縣道側溝加蓋都已發包完成，將先行施作二○三號及二○一號縣道共二十二公里長度，工程於一○六年十一月十五日開工，並將於一○七年四月完工，工程完成後，將可增加通行路面寬度及提高通行安全，另外，其餘縣道將於一○七年陸續發包改善。

據統計，澎湖縣每年都有三至四件掉落水溝車禍案件，今年在澎南曾傳出死亡案例，因此一般民眾對於花費三億元水溝全面加蓋，大部分認為生命無價，單車族更是支持。

不過，也有民眾認為建設容易維修難，未來加蓋後恐將造成堵塞，後續維修費用才是問題，屆時就考驗活動式溝蓋設計規劃能否成功。