〈南部〉綠電卡知本傳統領域 黃健庭：不同意就不推

2017-11-22

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣政府推動「太陽能發電示範專區」，計畫基地位在知本海邊，因位在原住民傳統領域，必須徵求在地部落同意，目前部落裡贊成、反對都有，縣長黃健庭昨天在議會明確表示，如果經過溝通、說明，在地的卑南族卡大地布部落仍不同意，「就不會做」，但他也反問，如果台東無法推動綠能產業，那還有哪個縣市可以做呢？

「失土」傳言 部落族人擔心

知本海邊約有兩百廿六公頃公有土地，因原本的「捷地爾開發案」無法推動而閒置卅年，縣府計畫利用其中一百五十四公頃土地招商，做為全國最大太陽能基地。議員林琮翰昨天在議會總質詢時指出，推動綠能產業、解決長年閒置土地問題，樂觀其成，但一定要尊重部落意見，目前地方上贊成、反對都有，而部落裡有許多似是而非的傳言，包括如果開發太陽能發電，傳統領域廿、卅年後就拿不回來了，建議縣府要做好簡單明瞭的說帖，確實說明給族人聽。

他進一步指出，族人也擔心縣府與捷地爾開發公司仍在訴訟中，萬一縣府輸了，是否會影響開發？黃健庭強調，「太陽能發電示範專區」已避開濕地等不適合地區，就是要兼顧濕地與生態，且原本基地規劃做休閒飯店產業，現在轉作綠能產業，對土地負擔及開發強度都「低到不能再低」，未來若順利推動，不但能增加在地就業機會、還可回饋部落與台東縣。

縣長遺憾 「台灣還有哪裡可以做？」

他說，如果最後部落仍不支持，就不會推動此案，但會很遺憾，以目前國家的電力不足、火力發電也會造成空氣污染的情況下，如果台東都無法發展替代能源，台灣還有哪裡可以做呢？

黃健庭表示，目前與廠商仍有「合約是否有效」的訴訟，從前縣長徐慶元到現在縣府一貫立場就是「合約已無效」、內部評估勝訴機率很大，如果結果對縣府不利，勢必走上解約，必須另再訴訟或仲裁，但推估就算是賠償金額也不會太大。