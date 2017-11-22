〈南部〉北捷盈餘創高卻不降票價 通勤族怨

2017-11-22

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運公司去年盈餘高達十二．六億元，今年有望再創新高，但票價北市府卻無降價打算。對此，通勤淡水與內湖的陳小姐說，北捷既然是公營企業，就不該只為公司利益，公司賺錢不能只給員工，票價該降就要降，且現在捷運、公車已經有轉乘優惠， 月票價格要夠低，要真的更優惠才會有人買。

按照交通局規劃，二○一八年四月雙北將合作推出卅天月票，票價落在一千五百元至兩千元間，但台北市議會抨擊太貴，台北市長柯文哲也認同 「一千五百元以上會賣不出去」，為此，交通局已朝月票一千五百元以下研議。

交通局：定期票是對民眾回饋

另方面，台北捷運公司去年盈餘達十二．六億元，但交通局表示，捷運票價沒有降價規劃，因為捷運是按里程運價定價，就算表面上降低票價，實際也是從市府預算補貼，因此以定期票當做對民眾的回饋。

但通勤石牌站與大坪林站的上班族陳女士表示，長程票價折扣不該都是八折，應該按里程數給折扣，每天頻繁搭乘的人應該要有另外折扣，像轉乘優惠也是，不應該限定車，像公車轉公車、捷運轉捷運也該有折扣。

陳女士也建議，依她上班通勤費六十四元，乘廿二天上班來算，月票就算一千五百元也不划算，且現代人平常不太愛出門，對整個月吃到飽無感，導致月票吸引力不夠，不如精算每個通勤族每月所搭乘里程數，提供多元配套與整合，而不是在價格上耍噱頭，要實際回饋給通勤族。