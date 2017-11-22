〈南部〉北捷前年加薪10％ 北市議員提案明年再加3％

2017-11-22

市府人事處不同意明年再調

〔記者黃建豪／台北報導〕因應全國軍公教明年調薪，台北捷運公司也醞釀加薪三％，每年將增加一．五八億元人事費，但北捷兩年前就曾調薪十％，台北市政府人事處因此建議不調。台北市議會交通委員會昨討論此案，各黨議員認同北捷平均薪資偏低且盈餘逐年創新高，一致同意應讓正職人員全體調薪三％，並通過建議案，將送議會大會及北捷董事會。

北捷為股權比例將近百分百官股的公營企業，不會獲得市府補助，每年還得繳交四十四．六億元租金與重置費（購車費等），市府力推的公車、捷運轉乘優惠，也由北捷一年貼補約十二億元。

北捷平均每日運量高達二一五萬人次、去年總搭乘人次達七億三千萬，但運輸本業並不賺錢，主要收入來自商場、廣告及轉投資事業。北捷統計，公司去年業外收入達十八億元，今年截至十月已達十六億元，去年總盈餘十二．六億元創歷年新高，今年有望突破。

北捷盈餘逐年增加，市議員戴錫欽主張應加薪鼓勵員工士氣，但人事處說，北捷在二○一五年基層調薪十％、非主管職調二至四％、主管職調四％，當時有共識，公務人員若調薪不跟著調。

市議員簡舒培認為，北捷相較其他國營事業盈利狀況良好，員工薪水卻偏低，加上近日又有國外軌道公司來取經，若沒有同步加薪恐造成人才外流。

市議員張茂楠建議，北捷應該依公司的當年度業績為基準，有一套標準制度來斟酌加薪與否，不用每次討論加薪時，都靠議員臨時提案才能提，等於每次都得看議員臉色，不該是這樣。

市議會交通委員會昨討論北捷加薪案，列席民進黨、國民黨及親民黨議員都一致同意應讓北捷加薪，最後投票通過建議正職人員全體加薪三％。

對此，北捷總經理顏邦傑表示，北捷未來會建議依盈餘績效訂定加薪機制，但公司是公營，除董事會討論，還是要市府核定才能實施。北捷人力處長陳文福說，北捷正職人員約五七九五人，全體調薪三％大概一年增加一．五八億元人力成本，將從用人費用中支出。

北捷董座缺 柯：慢慢找人

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲團隊又一人去職，台北捷運公司董事長董瑞斌將高升擔任第一金董事長。對此，柯文哲昨回應，這表示台北市是很好的人才訓練場；至於新任北捷董事長人選？柯文哲說，這太突然，他也學到一課不要急著補人，空缺慢慢找人。