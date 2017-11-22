〈南部〉漁光島藝術節將落幕 地方盼展品續留

2017-11-22

〔記者劉婉君／台南報導〕漁光島藝術節將在廿六日落幕，連日來吸引許多民眾前往朝聖，當地居民說，「重現早期秋茂園時代的盛況。」不過大量遊客湧入，日前傳出有民眾踩踏在藝術品上，引來撻伐。而漁光里居民則希望活動結束後，展品能在漁光島留到農曆年後，並持續協助地方發展。

部分藝術品被踩踏

漁光島藝術節開幕以來，每個週六、日吸引一萬五千人至兩萬人次湧入，平常日也有不少遊客前往，讓近年來成為打卡熱門地點的漁光島月牙灣名氣更響亮。民眾爭相和藝術家搭配當地環境創作的地景藝術品合照，也有明年將畢業的學生穿著學士服提早前往拍攝畢業照。部分藝術品旁雖然設有「請勿觸碰」的告示牌，但仍有民眾或坐或踩踏在上面拍照，被抨擊「沒有公德心！」

文化局除了呼籲遊客愛護藝術品，也安排工作人員在現場巡視，制止遊客不當的行為。

漁光里長林寧峰說，漁光島藝術節為漁光島帶來人潮，居民在活動的市集上擺攤，可以增加收入，但假日人漸多時，停車空間不足，許多人貪圖方便將車輛停在路旁，除了希望藝術節活動結束後，能將部分作品留到農曆年過後。

文化局副局長周雅菁表示，藝術品部分，有些藝術家已決定巡迴其他地點展出，其餘作品如果地方非常希望留下來、且願意自己管理，策展單位也願意幫忙與藝術家協調。

  • 漁光里長林寧峰希望漁光島藝術節的地景藝術作品可以繼續留在當地，直到農曆年後。 （記者劉婉君攝）

    漁光里長林寧峰希望漁光島藝術節的地景藝術作品可以繼續留在當地，直到農曆年後。 （記者劉婉君攝）