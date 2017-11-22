〈南部〉漁光島藝術節將落幕 地方盼展品續留

2017-11-22

〔記者劉婉君／台南報導〕漁光島藝術節將在廿六日落幕，連日來吸引許多民眾前往朝聖，當地居民說，「重現早期秋茂園時代的盛況。」不過大量遊客湧入，日前傳出有民眾踩踏在藝術品上，引來撻伐。而漁光里居民則希望活動結束後，展品能在漁光島留到農曆年後，並持續協助地方發展。

部分藝術品被踩踏

漁光島藝術節開幕以來，每個週六、日吸引一萬五千人至兩萬人次湧入，平常日也有不少遊客前往，讓近年來成為打卡熱門地點的漁光島月牙灣名氣更響亮。民眾爭相和藝術家搭配當地環境創作的地景藝術品合照，也有明年將畢業的學生穿著學士服提早前往拍攝畢業照。部分藝術品旁雖然設有「請勿觸碰」的告示牌，但仍有民眾或坐或踩踏在上面拍照，被抨擊「沒有公德心！」

文化局除了呼籲遊客愛護藝術品，也安排工作人員在現場巡視，制止遊客不當的行為。

漁光里長林寧峰說，漁光島藝術節為漁光島帶來人潮，居民在活動的市集上擺攤，可以增加收入，但假日人漸多時，停車空間不足，許多人貪圖方便將車輛停在路旁，除了希望藝術節活動結束後，能將部分作品留到農曆年過後。

文化局副局長周雅菁表示，藝術品部分，有些藝術家已決定巡迴其他地點展出，其餘作品如果地方非常希望留下來、且願意自己管理，策展單位也願意幫忙與藝術家協調。