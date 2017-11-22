〈南部〉交通寧靜區「三城慢遊」 速限30禁鳴喇叭

2017-11-22

漫畫人物小滿代言宣導短片

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南率先響應交通部，以「三城慢遊」 （安平—熱蘭遮城、赤崁—普羅民遮城、成大大學城）為核心，設置交通寧靜區，昨天發表第一支漫畫人物小滿代言宣導短片，呼籲大家遵守區內速限卅公里與禁鳴喇叭。

三個第一 落實行人優先概念

南市副市長張政源表示，南市交通寧靜區有 「三個第一」，除了是全台首次以古蹟、商圈、學校等三種不同型態整合成為交通寧靜區的城市之外，也是第一個獲得交通部補助二百萬元的示範區，還有第一個設計專屬寧靜區整合標誌告示牌，鼓勵民眾以步行、自行車與大眾運輸工具的使用，落實「行人優先」概念。

交通局表示，台南交通寧靜區八月才上路，宣導推動成效如何，將訪查民眾反應之外，也將列入每年道安會報例行檢討，可從肇事車禍件數參考，評估比較寧靜區設置前後該區域交通肇事機率有無差異。

交通局長林炎成表示，雖然運輸科技在進步，但適合靜心體驗台南城市之美的方式還是慢行，因此以「三城慢遊」區域為基礎，人本交通為出發點設置交通寧靜區，讓民眾漫步台南多一份交通安全的保障，而且除製作動漫短片、公車車窗廣告、廣播、網路行銷活動外，以更直接面對群眾方式規劃前進校園、深入鄰里與商圈等人潮聚集處辦理巡迴宣導活動。

昨天宣導會也集合警察局等相關局處，以及交通寧靜區所在地區長、里長、商圈理事長們共襄盛舉，大力呼籲「限速三十不按喇叭、守護行人不分你我」行人安全的觀念。