〈南部〉南部水情吃緊 啟動疏濬清淤增蓄水量

2017-11-22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕南台灣今年水情比去年嚴峻，平均降雨量僅歷年三至五成，由於台南水情轉為綠燈，加上旗山溪水變少，挹注南化水庫量不多，高雄每日南水北送台南五萬噸，因應水情吃緊，已啟動高屏溪攔河堰疏濬、澄清湖水庫清淤，以增加水庫蓄水量，穩定區域供水。

颱風少 降雨量銳減

南台灣今年颱風、雨水少，水情比去年更嚴峻，平均降雨量僅歷年三至五成，尤其近來進入枯水期，台南出現水情吃緊，十月已轉為稍緊綠燈，高雄仰賴高屏溪取水，目前川流量近五十五cms，低於歷年平均值六十九cms。

台南曾文水庫目前蓄水量不到六成，比去年同期少三成，南化水庫尚有八成七，仍比去年少近一成，且蓄水量持續下降，取水源甲仙攔河堰也因山區雨量少，今年川流量只有歷年平均值五成，挹注南化水庫有限，已經協調農田水利會節約灌溉用水。

協調水利會節約灌溉水

由於台南、高雄調配供水，如同生命共同體，水利署目前盡量使用高屏溪，取水盡量少用南化水庫，從高雄南水北送台南，每日支援台南民生用水五萬噸，萬一高屏溪濁度高，才會啟動備援用水。

水公司啟動澄清湖水庫清淤工程，將清淤二十五萬立方公尺，趕於明年五月底前完工；水利署推動高屏溪攔河堰疏濬工程，將疏濬九十六萬立方公尺，目前完成發包作業，最快將於本月底動工，增加水庫蓄水量。