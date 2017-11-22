〈南部〉彈翻床賽奪冠 排灣少年謝外祖母

2017-11-22

〔記者陳賢義／台東報導〕家住台東縣達仁鄉新化村森茂部落排灣族少年林信延參加一○六年全國彈翻床錦標賽，在國中三年級男子公開組，以網上單人項目廿七點三○○分奪冠，並獲選明年亞洲體操錦標賽國家代表隊。林信延說，獲得冠軍除了感謝教練的指導外，最想與撫養他長大的外祖母林黃美妹分享這份榮耀，他會更加努力朝夢想前進。

就讀大武國中三年級的林信延，四歲時父親離世，母親在餐廳當廚工，自幼由外祖母林黃美妹細心呵護照顧，嬤孫感情深厚。林信延是在就讀新化國小四年級時，因運動天份及身材適合朝體操方面發展，被啟蒙教練董恆毅相中，隨後轉學到達仁鄉台坂國小，加入體操隊訓練，期間雖曾因訓練導致右手骨折，但未曾放棄體操夢想，勤加訓練並屢創佳績，上了國中後，仍利用課餘往返大武、台坂，教練為了讓他專心課業及體操訓練，免於舟車勞頓，安排住宿在台坂國小。

86歲林黃美妹激動流淚

林信延說，在這次錦標賽獲得好成績，除了感謝教練的指導外，最期盼的就是將全國第一名的獎牌及獎狀與外祖母一起分享，感謝VUVU的養育之恩。外孫贏得榮耀，高齡八十六歲的林黃美妹甚感欣慰，激動的流下眼淚，希望信延的成長學習點滴，能讓他在未來賽事的過程中，更加堅定信念，朝夢想邁進。