〈台北都會〉大安校園9億蓋大樓 士林國中只建風雨操場

2017-11-22

民代批資源不均 教育局允修正

〔記者蔡亞樺／台北報導〕創校逾一甲子的北市士林國中，一○一學年拆除活動中心，計畫興建開放式的風雨操場，經費約四千萬元。北市議會教育委員會昨審查各級學校明年度預算，北市議員汪志冰直指，大安區國中蓋個活動中心耗費九億多元，士林國中只能蓋風雨操場，辦活動還會干擾周邊住戶，學校師生有很多委屈不平，痛批規劃半吊子，不滿教育局資源分配不均。

北市各國中、高中職學校昨依序報告預算，大安國中報告指出，推動全校改建計畫，目前進行第一期工程，將興建綜合大樓、經費九億五千多萬元，未來要讓學生在新大樓上課，還有地下停車場規劃兩層，提供兩百個停車位。

包含士林國中等校也報告校舍改建與修繕計畫，引來汪志冰的不滿，指士林國中是北市少數沒有活動中心的學校，辦畢業典禮還得向隔壁的士林國小借場地，據了解學校規劃風雨操場，卻沒法蓋活動中心。

汪說，學校緊鄰都是民房，風雨操場不是密閉式的，辦活動、開音響下去，住戶就受不了，半吊子規劃不能解決問題，她大罵「蓋這個（指風雨操場）到底要幹嘛？士林北投區最邊陲，永遠分配都是最少的資源」。

對此，教育局長曾燦金允諾，會重新調整修正。士林國中校長陳錦謀表示，因受限校地面積，加上當年規劃時正興起建風雨操場風潮，因此規劃興建風雨操場，該筆經費仍要執行，但會爭取封邊的經費，改成簡易式活動中心。