〈台北都會〉議員批暗藏預算 柯怨公家資金調度僵硬

2017-11-22

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲原本編列一．九億元明年九月一日起要補助私立幼兒園四歲班孩童每學期學費五千元，因市議員質詢，又加碼補助三、四歲班孩童每學期一萬三千五百元，預算暴增為五．五億元，錢從哪裡來？柯文哲前天說藏在教育基金裡，此言被抨擊規避監督、不尊重法治。對此，柯文哲昨下午受訪抱怨，是公家機關資金調度僵硬。

對此，議會國民黨團書記長陳永德說，柯文哲每次都講這理由暗藏預算，覺得天經地義，認為自己該省就省下來，該用的錢卻不依法編列，什麼都藏在基金裡，就連音樂圖書館的預算也藏在第二預備金；這些行為就是為了明年選舉買票！

議會民進黨團總召許淑華則說，柯文哲日前還批評前瞻計畫亂花錢，計畫的部分預算也是由國發基金編列，柯文哲卻不檢討習慣不佳，也把錢藏在教育基金裡；殊不知柯文哲自己政策搞不定、朝令夕改，看風向編列預算，還要公務員疲於奔命幫市長挪錢。

柯文哲解釋，私幼學費補助是明年九月上線，北市府思考二、三、四歲專班，如要cover三個年級，涉及每個年級要cover多少、排富多少，導致預算有浮動範圍，無法一次編定，這是公家機關編預算的困難，預算得提早一年於六月定案。

他說，要思考明年九月預算，這當中如果有任何變化，預算都會動不了，導致預算於一年前被釘死。這也是為何現代公家機關拚不贏私人企業的原因之一，資金調度非常地僵硬。