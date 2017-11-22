〈台北都會〉拚生育 基隆喊獎勵加碼 新北有托育補助

2017-11-22

每胎兩萬元 議員認誘因不夠

〔記者林欣漢、翁聿煌／綜合報導〕少子化獎勵生育，南北縣市都傳出獎勵金或津貼加碼！基隆市獎勵生育每胎補助兩萬元，明年編列五千二百多萬元預算，但市議員昨天審查預算時認為誘因不夠，喊要再加碼，並增編育兒津貼，以提高市民生育意願。

基隆︰將跨局處協調配套

基隆市政府民政處長王榆森表示，生育獎勵金各縣市價碼不一，視各縣市財政狀況編列，他認為，一次性的獎勵，一國多制有待檢討，將跨局處協調，評估整體財政，搭配其他津貼、托育補助等相關配套，建構基隆的人口政策。

新北除生育獎勵 另有托育及育兒津貼

新北市自民國一百年起，發放婦女生育獎勵金每胎兩萬元，配套措施包括弱勢家庭的零至二歲托育補助，另有父母未就業家庭育兒津貼，近年也持續增設公共托育中心托嬰服務，減輕父母的負擔，短期內沒有提高生育獎勵金的規劃。

基隆市從一○四年起，生育獎勵金從一胎一萬元提高為每胎兩萬元，但市議員認為在少子化影響下，還要加碼，才有辦法鼓勵生育。

議員張芳麗說，懷胎十月、生產坐月子，補助十萬元都還太少，如果補助二十萬元還有點誘因，基隆人口很快就能突破五十萬人。

議員何淑萍也說，除了獎勵生育，也要有配套完整的育兒政策，例如台北市補助幼兒上私立幼兒園，才是實質的；呂美玲也建議補助幼兒教育津貼。

議員陳東財、洪森永建議比照老人年金全國統一發放；游祥耀建議從第二胎開始發獎勵金，第二胎起發三萬、六萬、十萬元，生五胎就給二十萬元。

王榆森指出，基隆近年新生兒出生數每年在二千到二千五百人不等，雖然人口有成長，但在全國排名還是不及其他縣市，市府會努力撮合佳偶來刺激人口成長。

另外，基隆明年將增設四間非營利幼兒園，分別位在中正區正濱國中、暖暖區暖西國小、安樂區武崙國小舊校區及中山區中山國小，可招收五百四十八名二至六歲幼兒，已提報教育部國教署審核。