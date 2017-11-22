〈台北都會〉新板特區空橋延宕 市府研擬監督機制

2017-11-22

換容積獎勵者 完工才能取得使照

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北縣政府時期以容積獎勵鼓勵建商開發新板特區，並仿照台北市信義計畫區，建置空中廊道及空橋系統，但全區規劃十二座，至今僅完成七座，影響便利性。城鄉發展局表示，每座空橋情況不同，以捐贈空橋換取容積獎勵者，空橋須完工才能取得使用執照，若是無償開放公眾使用，市府難強制要求開放時程，將研擬監督機制。

全區規劃12座 至今僅完成7座

民國八十三年北縣府擬定「新板橋車站特定專用區」細部計畫書，土地使用分區管制要點明定，若建築物提供部分樓地板面積給公眾使用，可獲取一．五倍至二．五倍不等容積獎勵，部分空橋或公益空間完工時程延宕，屢遭審計部點名改善。

據統計，新板特區規劃十二座空橋，尚有五座未開放通行，包括台電大樓連接麗寶百貨、因捷運環狀線施工封閉的陸橋、環狀線車站連接新北表演中心、遠東百貨銜接曼哈頓金融大樓與稅捐稽徵處，以及皇翔高更社區連接橋峰社區等。

城鄉發展局都市設計科科長張記恩指出，未開放原因很多，有的是建案完工時間不一，例如新北表演中心未定案，空橋仍有變數，連接環狀線車站的空橋要等捷運完工後開放，皇翔高更社區通往橋峰社區的空橋，涉及民間都更案進度，不確定完工時程；部分為私人產權無償提供公眾使用，沒有換取容積獎勵，像是台電大樓連接麗寶百貨的空橋，須等台電展示館啟用後開放；另遠東百貨銜接稅捐處與曼哈頓金融大樓的空橋工程延宕，建商繳交五百多萬元保證金，預計十二月完工。

台電︰展示館規劃中 開放不妥

台電表示，電力展示館陳設內容仍在規劃，預計一○八年六月配合台北市南區營業處搬遷至現址再啟用，因空橋通往展示館，現階段開放意義不大，有安全及管理疑慮。

民眾認為，建商捐贈空橋或公益空間換取容積獎勵，空橋系統成為公共財，不能如期開放，導致新板特區商業區無法串連，走到一半就碰壁，很不便民。

張記恩表示，當初以捐贈空橋換取容積獎勵的建案，空橋須興建完成，建案才能取得使用執照，若因不可抗力因素無法在期限內完工，須繳交保證金，但對於無償供民眾使用的空橋，難以強制要求開放或完工時程，目前市府主動追蹤進度，督促所有權人早日完工，未來會檢討適切的監督機制。