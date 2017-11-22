〈北部〉蓋20年 二結王公廟明年元月安座

2017-11-22

採圓型基調設計 主殿已見雛型

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣二結王公廟新廟蓋了二十年，主殿已見雛型，有別於傳統飛簷造型，新廟採圓型基調設計，號稱國內獨一無二，廟方決定明年元月十三日舉行「入火安座」，讓王公住新家。

二結王公廟是地方信仰中心，主祀的三王公神明，據說可驅邪鎮煞，每年農曆十一月十五日「王公生」慶典，使用一萬兩千台斤以上木炭燒成大火堆，舉辦全國規模最大的神轎過火儀式，王公過火在民國九十九年登錄為「宜蘭縣無形文化資產」。

募款不易、施工難度高

二結王公廟在八十六年辦理千人移廟，千餘人以拔河型態把舊廟平移九十公尺，再轉向一百八十度，當成歷史建築加以保存；原址蓋新廟由日本象集團設計，原本要採用進口花崗岩當建材，造價約十億元。

「二十年後撥雲見日！」由於經費龐大，募款不易，加上施工難度高；新廟完成基礎工程後長期停擺，有些信徒調侃「新廟工程難如登天」，完工日遙遙無期。廟方後來變更設計，廟體改用鋼構及鋼筋混凝土，預算縮減為三億元，兩年前復工施作主殿，主體工程慢慢做起來，拖了二十年，現在總算有成果。

二結王公廟董事長張明華說，新廟設計概念，取自於王公神格意境，圓形基調造型代表太極，呈現天、地、人合一圓融境界，主殿安裝避震器，希望建物矗立地表百年以上，留傳給後代，正殿最高點二十一公尺，廟內十一公尺高的龍柱往上伸展，展現磅礡氣勢，象徵王公廟傳統信仰的崇高地位。

廟方近來頻頻造訪友廟，明年元旦適逢王公生，將辦神轎過火，元月十三日有「入火安座」，透過二結王公廟文化節暨廟宇嘉年華系列活動，祈求國泰民安。