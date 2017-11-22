〈北部〉審議預算起衝突 北埔鄉長率主管離席

2017-11-22

鄉代會提早結束會期 批公所戕害民主

〔記者蔡孟尚、黃美珠／北埔報導〕新竹縣北埔鄉民代表會審查下年度總預算案，過程中鄉長姜良明與鄉代會主席彭國榮數度爭執，姜良明和與會主管離開會場，鄉代會為此決議提早結束會期並譴責公所「戕害民主」，總預算案因此未完成法定審議程序。

新竹縣政府民政處表示，北埔鄉的明年度總預算案，在明年三月以前都還能交由代表會開會審議，如果逾期仍未審議通過，將由縣府介入協調。

彭國榮說，二十日上午鄉代會定期會延會議程為審查下年度總預算案，姜良明數度以「侵犯行政權」為由不滿鄉代們對預算案的審查詢問，也不願做詳細說明，甚至率主管全部離席，與會代表討論後決議提早結束會期，並在大會中聲明：「鄉長及課室均不列席本會致無法有效審議，我們嚴厲譴責公所戕害民主政治與表達遺憾。」

公所︰公布完整影音 就能還原真相

鄉公所聲明回應，代表會在審議過程中，強行要求將經費補助對象變更，其中恐有涉及圖利特定對象以及立法權侵犯行政權的疑慮，擔任會議主席的彭國榮獨攬發言權，數次阻止姜良明和公所主管發言，更大聲斥喝要求姜良明離開，公所這邊只能以全體離席的方式來表達最沉痛的抗議，請代表會完整公布當場錄影錄音，就能還原真相。

縣府民政處表示，希望北埔鄉公所和鄉代會能秉持理性的方式互動，如果預算未能審查通過，公所只能參考一百零六年度預算來支用經常門的經費，其他增加的預算不得動支。