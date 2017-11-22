〈北部〉國民黨團公布違反甲動名單 兩議員反彈

2017-11-22

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會前天審查教育、文化、農業等三局預算，國民黨團祭出甲級動員（簡稱甲動），但有四名黨籍議員沒配合黨團動作，昨天被黨團公布名單，不料引發黨籍議員李雲強、楊進福不滿而提出陳情，要求召開公聽會，不要讓黨團淪為最低廉的甲動單位，如果黨團執意處分，不給申訴機會，將退出黨團運作。

李雲強、楊進福表示，他們前天中午與共同的朋友一起吃飯，約晚了一小時進入議場，但沒配合到的刪除、擱置預算案，都不是黨團的決議，拿這樣的理由開鍘，他們無法接受；另在名單內的蘇家明表示，前天下午有事情必須離席，事先有向黨團請假；閻中傑說，他因為要參加區黨部會議，事先也請假。

國民黨團書記長徐玉樹表示，議會從十四日起，審查各局處預算，黨團就進行甲級動員，根據黨團運作規定，甲動缺席、不按照黨團決議事項表決，就是違反黨團運作規定，每天可罰一萬元，並公布名單，昨天只是公布不符合規定的名單，未來若有類似情形，還是會持續公布名單，並於會期結束後，公布違規罰款情形。

徐玉樹說，前天的甲動持續到下午四點，閻中傑、蘇家明是下午提前離席，李雲強、楊進福則是在預算擱置、刪除表決時，有三次未在場。

市議會從十四日起審查預算，至昨天已擱置八十五筆預算、金額達十億一○三九萬餘元，刪除三十二筆預算、金額一億四九九○萬餘元。