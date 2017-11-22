〈北部〉大溪4路段 27日起夜間停水5天

2017-11-22

〔記者謝武雄／桃園報導〕台灣自來水公司將進行「大溪區康莊路、慈湖路、信義路交叉路口及信義路中華路口管線工程」，十一月廿七日至十二月一日的連續五日，於每日晚間十點起，至隔日清晨六點實施停水，每日停水八小時，呼籲民眾屆時應先儲水備用；這項工程為小區域管網工程，完工後可有效防止區域水管漏水情形。

停水區域為大溪區康莊路、慈湖路、信義路、中華路；水壓降低區域為大溪區福仁里（康莊路以外）、田心里（康莊路、慈湖路、信義路、中華路以外）。

台水第二區管理處副理葉雲亮表示，這項管線工程為「降低漏水率十年計畫」的小區域管網，因施工過程複雜，必須要有五處斷點、設三個陰井、裝三個大水表，且施工地點又是大溪交通狀況最複雜的五叉路，因此需要五個夜晚的時間施工，施工時也會做好交管工作。

葉雲亮說，小區域管網就是將現行錯綜複雜的自來水管路網路，建構成可獨立計量的區域管網，藉由分區計量，有效掌握自來水管線漏水，例如甲區域有三百戶，區域設有大水表，自來水經過大水表後到達家戶，理論上大水表的用水量應該等於三百戶用水的總和，如果差異太大，就代表中間管路有漏水情形。該計畫從一○一年開始推動，已在桃園市建立一四○個小區域管網，明年將再建置四十五個，預估全桃園將建置四百個以上的小區域管網。

葉雲亮表示，以往供水管網只能比較自來水廠的供水量及家戶用水量，雖明知管路漏水，卻因區域過大而無從抓漏，實施小區域管網後，可在小區域內偵測出漏水，檢修相對容易，漏水情形已有大幅改善。