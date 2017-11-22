〈北部〉國立高中1週2天8點到校 市立高中明年初跟進

2017-11-22

〔記者陳昀／桃園報導〕市府教育局局長高安邦九月下旬時曾在議會公開承諾，十月間會召集國立、市立高中校長，商討將上學時間統一，目標以上午八點為遲到基準。有學生苦盼二個月卻沒結果，質疑：「局長的承諾還算不算數？」

高安邦昨天對此表示，雖然時程有些延宕，但十一月八日教育局召集市立高中校長會議已達成初步共識，市高將比照國立高中的現行制度，實施「一週二天延後到校」、八點前到校即可，目前還在跑行政流程，會儘快發布，預計明年初就可實施。

市立南崁高中三年級學生陳毅表示，校方原本以上午七點四十分訂為遲到基準，九月間獲悉教育局長的承諾，原本期盼會有改變，但學校卻只延後五分鐘，根本無濟於事，通勤學生還是一大早起床通車到校，早自習時間還是得考試，大家又累、壓力又大，期盼教育局能儘速履行承諾，並監督各校落實情形。

高安邦表示，本月初已召集十六所國立、市立高中校長開會，各市立高中校長都同意比照國立高中現行做法，每週開放二天於上午八點前到校即可，目前公文還在局內簽核，發到各校後，還要經過校務會議，初估明年初就可實行。

教育局長坦言 離目標有段差距

「第一步先整合國、市立高中」，高安邦坦言，這樣的結果，與原本的目標確實還有段差距，但已經有所突破，也能因應明年國立高中改隸市立的整合，教育局會持續與各校協調，畢竟不是他說了算，還是要尊重各校意見。

其他3天時間 由各校自行決定

對於不必延後到校的三天，高安邦說，遲到時間的訂定會尊重各校決定，目前除了壽山高中，其他市高都已將遲到時間延至上午七點四十五分。

壽山高中校長徐宗盛表示，九月已將遲到時間延後五分鐘，微調至上午七點廿五分，近期校內也在討論、蒐集意見，仍有再延後的空間。

國立高中從今年九月起，實施「一週二天延後到校」，陽明高中校長游文聰分享說，學生們大多很高興，但遲到學生卻較以往增加了，畢竟現行的升學考試制度沒改，家長、教師還是很擔憂少了早自習的時間，將會影響成績；但游文聰仍認為，台灣學生的上學時間確實太長，應該針對教學體制、社會觀念做通盤檢討。

桃園高中校長林煥周說，因為家庭作息及校車緣故，即使開放延後到校的日子，很多學生還是上午七點半前就會到校，變化不大。