〈北部〉花蓮推太陽能發電 傅崐萁：不宜

2017-11-22

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣可否全面推動太陽能發電？縣長傅崐萁昨天答覆議員黃振富質詢時表示，可能影響花蓮整體景觀，從長考量結果，不宜推動。

縣議員黃振富指出，花蓮日照時數，適合發展太陽能，東華大學教授黃得瑞研究證實，甚至在農業上也可以運用，農業溫室的屋頂裝設太陽能發電系統，已在外縣市開展推動，可以相得益彰，創造花蓮農民的新收益來源，縣府可以從機關學校先來推動，至少要試辦，邁出第一步。

黃振富說，根據經濟部估算，在民眾零出資的前提下，卅坪的住家屋頂，每月可獲得六七四元回饋，相當於一般小家戶用電三百卅度的電費，極有可能家庭用電免費，除了規劃家戶受益十％賣電回饋金，經濟部也規劃地方政府可獲得三％回饋金。

他說，日前花蓮監獄太陽能光電啟用，與合作廠商協力方式籌劃太陽能光電系統，花監未編列預算，設備由合作廠商提供專責營運，今年三月動土興工，半年完工，一年發電可達四十二萬多度，花監除了擁有每年四十五萬元回饋金外，對頂樓具有隔熱效果，場舍溫度降約攝氏二至三度，可節約能源與減少電費支出。

縣長傅崐萁說，花蓮縣是觀光縣，景觀上愈單純愈好，現在太陽能板設計偏單一化，花蓮從半山腰往下看很漂亮，若家戶屋頂都裝了太陽能板，景觀上造成的差異太大，還是要從長考量及規劃較好，ＬＥＤ燈的失敗經驗，還是不要貿然推動，如果要推動，各方面都要嚴謹比較好。

林姓民宿業者說，花蓮縣很多民宿及住宅屋頂都經過特別設計，新建築也都考量到屋頂美學，他支持綠能發電，但花蓮地區颱風多，一旦被吹毀了，維修又是一大筆錢，也很麻煩，因此現階段看不出有推動的迫切性。